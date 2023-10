Choć gwiazdy lubią błyszczeć na imprezach i innych wydarzeniach, znajdują też czas na poświęcenie się codziennym sprawom, takim jak zakupy. Nie inaczej jest w przypadku Małgorzaty Foremniak, która w majowy, pochmurny dzień wybrała się na tour po stolicy, by pozałatwiać ważne sprawy. Zobaczcie, jak prezentuje się aktorka na co dzień.

Naturalna Małgorzata Foremniak wybrała się na zakupy. Przyłapali ją paparazzi

Małgorzata Foremniak należy do grona gwiazd, które niezwykle dbają o swój wizerunek, a na ważne okazje i wielkie gale aktorka zawsze dobiera eleganckie i dopasowane do niej stylizacje - ostatnio Małgorzata Foremniak zachwyciła na gali inauguracji fundacji Omeny Mensah. Na co dzień jednak aktorka zdecydowanie stawia przede wszystkim na luz i swobodę. Ostatnio Małgorzatę Foremniak w codziennym wydaniu uchwycili na zdjęciach paparazzi. Sprawunki na mieście załatwiała w wersji niemalże sauté!

Wygląda na to, że Małgorzata Foremniak miała ostatnio przed sobą dzień pełen wyzwań: najpierw gwiazda wybrała się do sklepu kosmetycznego, by później odwiedzić kawiarnię połączoną z delikatesami i sklep spożywczy. Na taką eskapadę aktorka wybrała wygodny strój, który pozwolił jej na swobodne przemieszczanie się po stolicy.

W czasie spaceru po mieście gwiazda miała na sobie luźne jeansy, T-shirt w neonowym, koralowym odcieniu i kwiecistą, casualową marynarkę. Stylizację uzupełniła przewieszona przez ramię torebka i jasne sneakersy.

Na twarzy Małgorzaty Foremniak próżno było szukać uśmiechu - gwiazda wydawała się bardzo skupiona na wykonywanych zadaniach, a od czasu do czasu zerkała również w telefon. W czasie zakupów na twarzy aktorki widniały też duże okulary przeciwsłoneczne. Gwiazda postawiła też na delikatny, niemal niewidoczny makijaż. Podoba Wam się w takiej odsłonie?

Choć Małgorzatę Foremniak fotoreporterom udaje się uchwycić na zdjęciach dość rzadko, trzeba przyznać, że aktorka na co dzień prezentuje się nie gorzej, niż na wielkich galach! Gołym okiem widać, że casualowy strój i niebanalne kolory podkreślają jej urodę i dodają dziewczęcego uroku. Zobaczcie więcej zdjęć Małgorzaty Foremniak.