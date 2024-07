1 z 8

Natasza Urbańska to ostatnio jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. A to wszystko za sprawą kontrowersyjnego teledysku do utworu "Rolowanie", który podzielił Polskę i wywołał wielki szum w mediach. Gwiazda pojawiła się w wielu programach w telewizji, a całą sprawę skomentowały największe muzyczne autorytety.

Paradoksalnie, pomimo krytyki internautów, nie przeszkodziło to Nataszy aby wziąć udział w pięknej sesji dla magazynu "Viva!". Do zdjęć pozuje ze swoją córką, 5-letnią Kaliną. Wyraźnie można dostrzec jak dobra więź łączy matkę z córką.

Zobaczcie rodzinną sesję.Kalinka podobna do Nataszy?