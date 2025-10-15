Kalina Józefowicz zdobyła rozpoznawalność w sieci dzięki znanym rodzicom. Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza wyrosła na piękną dziewczynę, co można zobaczyć na zdjęciach publikowanych przez nią na Instagramie. Ostatnio nastolatka podzieliła się kadrem, który zachwycił jej obserwatorów. Przypomina mamę?

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wspólnie wychowują córkę

Natasza Urbańska od wielu lat obecna jest na polskiej scenie. Jej życie prywatne niezmiennie budzi ogromną ciekawość mediów - zwłaszcza związek z Januszem Józefowiczem, starszym od niej o osiemnaście lat reżyserem, którego poznała podczas pracy w prowadzonym przez niego teatrze.

W 2008 roku zakochani wzięli ślub, a niedługo potem powitali na świecie córkę, której wybrali imię Kalina. Dziś nastolatka powoli wchodzi w dorosłość i idąc w ślady znanych rodziców wiąże swoją przyszłość z teatrem. Od niedawna można oglądać ją na scenie w kultowym musicalu "Metro".

Kalina Józefowicz pokazała nowe zdjęcie. Zachwyciła fanów

Kalina Urbańska aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, a na Instagramie obserwuje ją już ponad sześć tysięcy osób. Nastolatka chętnie dzieli się z obserwatorami kadrami z podróży, ujęciami z przyjaciółmi czy efektami sesji zdjęciowych. Jej ostatnia fotografia szczególnie przykuła uwagę internautów. Dziewczyna pozuje na niej w czarnej sukni, długich rękawicach i eleganckiej biżuterii. Całość stylizacji dopełnia modne upięcie włosów. Obserwatorzy zasypali nastolatkę komplementami.

Jaka piękna!

Klasa sama w sobie

Cudownie czytamy w komentarzach.

