Okazuje się, że Natalia Siwiec wciąż uwielbia PLNY Lala. Właśnie dostałyśmy zdjęcie świeżo upieczonej gwiazdy reality show, w wiosennych projektach polskiej marki. Natalia Siwiec czuje streetowy look z metką PLNY Lala. Tym razem wybierając biały T-shirt i dresowe spodnie.

Natalia wybrała czarne dresy w połyskującym napisem "Lala". Spodnie pochodzące z wiosenno-letniej kolekcji marki to koszt ok. 279 złotych. Skusicie się? Bo my chyba tak!