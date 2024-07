Jeden weekend, jedna spódnica - dwie gwiazdy, dwie imprezy. Okazuje się, że w Polsce również są ubrania, bez których gwiazdy nie mogą się obejśc. Tym razem jest nią biało-czarna, rozkloszowana spódnica. Podczas PTAK Moda Weekend, Natalia Siwiec wystylizowała ją z elegancką, luźną koszulą i wysokimi kozakami.

Zaś, Paulina Sykut na nagraniu pierwszego odcinka, nowej edycji Must Be The Music, wystąpiła w identycznej spódnicy. Prezenterka swój look uzupełniła crop topem i podobnymi do Siwiec kozakami. Kto lepiej wystylizował ten look?

