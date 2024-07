Kilka miesięcy temu jako pierwsi poinformowaliśmy o tym, że Natalia i Paulina Przybysz już wkrótce zostaną mamami (zobacz: Siostry Przybysz są w ciąży!). Słynne siostry zaszły w ciążę w tym samym czasie, dzięki czemu fani artystek mogli zobaczyć ich wspólną sesją fotograficzną, w której pochwaliły się swoimi brzuszkami ( zobacz: Siostry Przybysz topless!). Musimy przyznać, że gwiazdy są w świetnej formie a ciążowe brzuszki dodają im uroku.

Natalia Przybysz opowiedziała ostatnio o swoim pierwszym porodzie oraz zapewniła, że nie obawia się narodzin drugiego dziecka.

- Czekam na poród jak na fajną imprezę. Nie mam żadnej traumy, choć gdybym podała państwu parametry, to okazałoby się, że wcale nie był to łatwy poród. Córka była duża. Na sali porodowej to ja podtrzymywałam morale w osobach krążących wokół mnie, powtarzając, że nadal się jaram - zdradziła w "Dzień Dobry TVN".