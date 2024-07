W Polsce wciąż jest nie wiele gwiazd, które stać na ubrania z metką od największych projektantów. Większość stara się jednak dorównywać koleżankom zza Oceanu i na publiczne wydarzenia po prostu wypożycza sukienki z ekskluzywnych butików. Do tego grona nie należy jednak Natalia Lesz, która bez większych obaw może pozwolić sobie na zakup sukienek wartych fortunę. Ostatnio jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, zdecydowała się zaoszczędzić i wystąpiła w kreacji z... Zary.

Na Mistrzostwach Polski w polo celebrytka pojawiła się w szarej sukience z baskinką z aktualnej kolekcji hiszpańskiej marki. Wybierając ten model wcale nie przepłaciła, bo kosztuje on zaledwie 129 złotych. Jeśli którejś z was nie odpowiada do końca kolor kreacji to do wyboru są jeszcze dwa - czerwony i czarny.

Dla równowagi, Lesz do przylegającej sukienki wybrała markowe i drogie dodatki. Okulary Chanel i buty Christiana Louboutina razem kosztują około 20 razy więcej niż sama sukienka. Co ciekawe, niedawno na podobny krok zdecydowała się Doda.

A tak Natalia Lesz prezentowała się pośród innych gwiazd obecnych na meczu polo: