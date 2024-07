Natalia Kukulska wzięła udział w cyklu Party.pl "7 grzechów". Piosenkarka przed naszą kamerą zdradziła jakie ma słabości i jakie grzechy ma na swoim sumieniu. Czy Natalia Kukulska jest pyszna? Jeśli tak, to kiedy?

Lubię być pewna siebie - no właśnie czy lubię? Zdarza mi się być. Wydaje mi się, że zazwyczaj jest to jakaś taka maska, kiedy mam tej pewności najmniej - odpowiedziała.

A czy Natalia Kukulska ma słabość do słodyczy? Okazuje się, że nie. Artystka zdradziła, że zamiast słodkiej przekąski wybiera...

Kocham słodycze? Nie, nawet nie kwiczę - szczerze mówiąc - specjalnie, bo jakoś tak bardziej idę w orzeszki słone.

Co jeszcze Natalia Kukulska zdradziła przed naszą kamerą? Co ją złości. A co powiedziała o pożądaniu?! Posłuchajcie sami!

