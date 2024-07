Natalia Kukulska należy do grona gwiazd, które bardzo dbają o swoją prywatność. Artystka przez wiele lat nie pokazywała w sieci zdjęć swoich dzieci, ale jakiś czas temu to się zmieniło. Niedawno Natalia Kukulska wraz ze starszymi dziećmi pojawiła się na jednej z oficjalnychh imprez. Teraz gwiazda podzieliła się w swoich mediach społecznościowych zdjęciem z najmłodszą córką - Laurą. Okazją do tego były szóste urodziny dziewczynki.

Natalia Kukulska obchodzi szóste urodziny córki. "To jakiś żart?"

Natalia Kukulska i jej mąż są rodzicami trójki dzieci. Najstarszy z nich, Jan, ma już 23 lata. Kolejną pociechą jest prawie 18-letnia Anna. Z kolei Laura przyszła na świat dokładnie 5 stycznia 2017 roku i właśnie wczoraj dziewczynka świętowała swoje urodziny. Piosenkarka rzadko kiedy pokazuje w mediach społecznościowych młodszą córkę, ale tym razem zrobiła wyjątek. Natalia Kukulska nie może uwierzyć, że jej córka skończyła już sześć lat.

- Chciałybyśmy świętować na plaży ale los chciał, że Laura urodziła się w styczniu! Dziś mój skarb kończy sześć lat. To jakiś żart? Jesteście świadkami, prawda? Dopiero przed chwilą ją urodziłam… a to już sześć lat jest naszą radością świata! - napisała wzruszona Natalia Kukulska.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami i życzeniami. Niektórzy fani dokładnie nawet pamiętają chwile, kiedy Natalia Kukulska chwaliła się narodzinami córeczki.

- O tak! Pamiętam post tutaj z balonami na powitanie w domu! To już 6 lat??? Radości! Miłości! - Magiczny styczeń. Samych pomyślności dla córeczki - Zdrówka i wszystkiego co najlepsze w dniu urodzin dla Laurki - piszą internauci.

Co ciekawe, całkiem niedawno gwiazda pokazała inne zdjęcie z córką - tym razem nie najmłodszą, a starszą - Anną. Ta fotka wyjątkowo zachwyciła internautów. Uznali, że Natalia Kukulska i jej pociecha wyglądają bardzo podobnie. Jeszcze wcześniej piosenkarka pokazała zdjęcie z 23-letnim już Janem. Warto dodać, że Natalia Kukulska zdecydowała się po raz pierwszy pokazać twarz Laury zaledwie kilka tygodni temu. Fani uznali wtedy, że 6-latka to wykapana mama.

Laurze składamy serdeczne życzenia!

