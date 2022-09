Natalia Kukulska z rodziną na imprezie. Córka i syn gwiazdy pokazali się z partnerami! ZDJĘCIA

Natalia Kukulska z rodziną na przedpremierowym odsłuchu swojego nowego albumu "Czułe struny". Piosenkarkę w tym wyjątkowym dniu wspierali: mąż - Michał Dąbrówka oraz dzieci Jan i Anna. Artystka z rodziną chętnie pozowała do wspólnych zdjęć. Spójrzcie, jak wyrosły pociechy Natalii Kukulskiej! Jan i Anna to kopie wokalistki i jej męża. Natalia Kukulska z rodziną na imprezie Natalia Kukulska przez wiele lat chroniła wizerunek swoich pociech. Artystka nie publikowała w sieci zdjęć dzieci i nie zabierała ich na oficjalne imprezy. Dziś, kiedy Jan i Anna skończyli 20 i 15 lat wszystko się zmieniło. Natalia Kukulska coraz częściej pokazuje swoim fanom wspólne zdjęcia z córką i synem. Teraz piosenkarka zabrała Jana i Annę na przedpremierowy odsłuch nowego albumu "Czułe struny". Szczęśliwa rodzinka chętnie pozowała do wspólnych zdjęć. Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Anna to kopia mamy, a Jan to cały Michał Dąbrówka. Zwróćcie również uwagę na look piosenkarki. Natalia Kukulska na przedpremierowym odsłuchu swojej płyty zachwyciła swoim wyglądem w czarnej, transparentnej sukience, którą połączyła z ciemnymi botkami. Przypominamy, że Natalia Kukulska i Jan Dąbrówka są również rodzicami małej Laury. Dziewczynka skończyła trzy latka i jest coraz bardziej podobna do swojej mamy. Zobacz także: Najmłodsza córka Natalii Kukulskiej coraz bardziej przypomina mamę: "Jak dwie krople wody!" Natalia Kukulska z rodziną na oficjalnej imprezie. Anna to cała mama! Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka mają jeszcze trzecie dziecko, córeczkę Laurę.