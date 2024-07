Konflikt pomiędzy Natalią Kukulską a jej przyrodnim bratem trwa już od dawna. Niestety, w mediach coraz częściej możemy znaleźć wypowiedzi Piotra Kukulskiego, który ma żal do sławnej siostry o brak wsparcia i pomocy na początku jego przygody z muzyką. Natalia Kukulska przez wiele miesięcy milczała, jednak w rozmowie z dwutygodnikiem "Gala" gwiazda skomentowała oskarżenia młodszego brata.

- Trudno się z tym pogodzić i być obojętnym, gdy ktoś bliski chce ugrać coś dla siebie twoim kosztem. Mnie to przerasta. Wiem, że na skandalu wywindować się najłatwiej. Takie są prawa kierujące współczesnymi mediami- wyznała Natalia Kukulska. On zawsze marzył o popularności. Kręciło go, gdy ktoś mnie rozpoznawał na ulicy: zawsze mówił, że kręci go ta cała otoczka, którą daje bycie znanym. Coś, co dla mnie jest czymś najmniej potrzebnym. Od dawna mnie namawiał, bym nagrała z nim duet, choć nigdy przedtem nie śpiewał.