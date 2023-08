Właśnie media obiegła radosna nowina! Gwiazda serialu "Przyjaciółki" , Anna Prus urodziła! Szczęśliwa mama pochwaliła się swoim maleństwem w mediach społecznościowych. Gwiazda zamieściła wzruszające zdjęcie, na którym karmi piersią swoje nowo narodzone dziecko. Zobacz także: Magdalena Różczka urodziła! Znamy płeć dziecka! Anna Prus urodziła! Anna Prus to kolejna gwiazda, która została mamą w 2020 roku! Niedawno szczęśliwą informacją podzielili się Jaś Dąbrowski i Sylwia Przybysz, którzy zostali rodzicami 14 stycznia. Niedługo na świecie pojawi się również dziecko Anny Lewandowskiej i Małgorzaty Rozenek . Co ciekawe, Anna Prus to była partnerka... Radosława Majdana. Anna Prus o tym, że została mamą, poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gwiazda zamieściła zdjęcie, na którym karmi piersią swoje nowo narodzone dziecko. Pod fotografią napisała tylko jedno zdanie. W końcu razem...❤️ #najwiekszamilosc #najcenniejszydar Fani od razu zaczęli składać aktorce gratulacje w komentarzach pod postem. W komentarzach pod postem natychmiast pojawiło się wiele gratulacji! - Gratulacje Pani Aniu! Niech się Maluszek dobrze chowa 💕 - Już razem ❤️Cudownego odkrywania magii macierzyństwa. Ściskam - Czekałem na to zdjęcie 😍 witamy na świecie 🥳❤️ - Wspaniale! Gratulacje - piszą szczęśliwi fani gwiazdy. My także dołączamy się do gratulacji i życzymy dużo zdrowia zarówno dla mamy jak i dla maleństwa! Wyświetl ten post na Instagramie. ...