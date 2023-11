Wojtek Sawicki i Agata Tomaszewska odczarowują stereotypy związane z życiem osób z niepełnosprawnością na blogu "Life on Wheelz". Influencer choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a i porusza się na wózku. Para, która pobrała się w 2022 roku, opowiada o swojej codzienności, a także dotyka takich tematów jak seksualność. Niedawno Agata Tomaszewska przekazała fanom niepokojące wieści. Jej mąż trafił na OIOM i przeszedł operację.

W środę, 8 listopada Agata Tomaszewska poinformowała internautów o poważnych problemach zdrowotnych Wojtka Sawickiego. Współtwórczyni bloga "Life on Wheelz" przekazała, że dzień wcześniej jej mąż wylądował w szpitalu. W ośrodku medycznym przeszedł operację, podczas której uratowano mu życie.

Ze wpisu Agaty Tomaszewskiej wynika, że Wojciech Sawicki nadal znajduje się na OIOM-ie. Nad jego stanem czuwają specjaliści. Żona influencera poprosiła internautów o przesyłanie słów wsparcia i trzymanie kciuków za jej męża.

Kochani, wczoraj Wojtek trafił do szpitala i przeszedł pilną operację w celu ratowania zdrowia. Teraz jest na OIOM-ie pod opieką doświadczonych fachowców. Czekamy, aż dojdzie do siebie. Wysyłajcie Wojtkowi swoje dobre myśli i trzymajcie kciuki za jego powrót do zdrowia

— napisała na Instagramie Agata.