Idzie wiosna, a z tym wiążą się dłuższe dni, więcej słońca, śpiewu ptaków i... smak świeżych owoców. Specjalnie dla was przejrzałyśmy sklepową ofertę w poszukiwaniu najciekawszych owocowych kosmetyków, które już teraz wprowadzą nas w sezonowy nastrój.

Daj się oczarować wyjątkowym, owocowym zapachom ukrytym w odżywczych formułach: żeli, mgiełek, mydeł, kremów, maseł, żeli i maseczek. Zaglądając do naszej galerii, poznaj pielęgnacyjne właściwości kosmetyków i delektuj się ich smakowitymi aromatami, które zadziałają na wszystkie Twoje zmysły.

Granat to owoc magiczny, a jego dobroczynne działanie doceniali już starożytni lekarze i... piękne kobiety. Uwielbiała go Afrodyta – bogini piękna i miłości, a Kleopatra wielka królowa Egiptu, wykorzystywała słodki i odżywczy sok z owocu granatu do przygotowania maseczek i upiększających kąpieli.

Mandarynka pochodzi z bardzo daleka. Z wyspy Mauritius na Oceanie Indyjskim, którą kiedyś nazywano Mandarą. I właśnie stąd wzięła swoją nazwę. Azjatyckie kobiety wykorzystują mandarynki w kuchni, jak również doceniają ich magiczne właściwości pielęgnacyjne i korzystają z nich w sztuce uwodzenia.

Truskawka...w starożytności truskawka była owocem przypisanym Wenus - rzymskiej bogini piękna i miłości. Była głównym „narzędziem“ wykorzystywanym w sztuce uwodzenia i grach miłosnych. Kiedy się przyśni, oznacza zaproszenie do zabawy i zmiany na lepsze..

A co mają do powiedzenia inne owoce...?