Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska już wkrótce wezmą ślub. Uroczystość ma się odbyć najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu więc zakochani już jakiś czas temu rozpoczęli przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia. Teraz narzeczona muzyka podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie z wyjątkowych przymiarek. Tylko spójrzcie na te stylizacje!

Karolina Kempińska i Krzysztof Skiba szykują się do ślubu

Zaledwie kilka miesięcy temu Krzysztof Skiba i jego młodsza o 26 lat ukochana ogłosili, że planują ślub. I chociaż para nie zdradziła dokładnej daty uroczystości to wiadomo, że muzyk i jego narzeczona powiedzą sobie "tak" latem. Wszystko wskazuje na to, że ślub odbędzie się jeszcze w wakacje, a to oznacza jedno- ceremonia zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Ostatnio okazało się, że menu na weselu Krzysztofa Skiby może zaskoczyć, a teraz partnerka muzyka pokazała zdjęcie z wyjątkowym przymiarek.

Na uroczystości nie może zabraknąć czworonożnych przyjaciół Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej i okazuje się, że para przygotowała dla swoich piesków specjalne stylizacje!

Przymiarki- napisała krótko narzeczona Skiby.

Pieski zakochanej pary wyglądają uroczo w eleganckich stylizacjach z muszką. Warto przypomnieć, że również sam Krzysztof Skiba wybrał już weselny garnitur, choć Izabela Janachowska grzmiała, że muzyk "nie ma najłatwiejszej sylwetki. Warto jednak podkreślić, że Krzysztof Skiba schudł przed ślubem 10 kilogramów.

Śledzicie przygtowania do ślubu Karoliny Kempińskiej i Krzysztofa Skiby? My już czekamy na pierwsze zdjęcia z uroczstości. Jak myślicie, jaką suknię wybrała narzeczona muzyka?

