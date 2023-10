Fakt, że Krzysztof Skiba związał się o ponad dwie dekady młodszą partnerką, Karoliną Kempińską, był powodem zdziwienia wielu internautów. Niedawno wyszło też na jaw, że już wkrótce para stanie na ślubnym kobiercu! Teraz Karolina Kempińska opowiedziała o tym, jak przygotowuje się do ceremonii. Szykuje się wiele zaskoczeń?

Gdy związek Krzysztofa Skiby z młodszą o niego o 26 lat partnerką ujrzał światło dzienne, internauci nie kryli zdziwienia tak dużą różnicą wieku między nimi i nie wróżyli zakochanym długiej przyszłości. Okazuje się, że jest wręcz przeciwnie: Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska już wkrótce wezmą ślub. Ostatnio Karolina Kempińska pokazała, jaki makijaż ślubny wybrała, a lider Big Cyc dzielił się z kolei ujęciami z siłowni.

Teraz ukochana Krzysztofa Skiby zdradziła, na jakim etapie są przygotowania do ich ślubu i opowiedziała o tym, jak będzie wyglądała uroczystość. Jak się okazuje, zakochani postanowili zrezygnować z kilku typowych elementów, między innymi zabaw weselnych czy ... pierwszego tańca.

Zobacz także: Partnerka Krzysztofa Skiby szczerze o swoim poprawianiu urody: "Jedyne co miałam robione, to..."

Karolina Kempińska opowiedziała także o modelu sukni ślubnej, jaki wybrała. Jakiś czas temu Krzysztof Skiba przygotowywał się do przymiarek garnituru na ... siłowni. Na jaką kreację postawiła jego ukochana?

- To wszystkich zszokuje. Będę miała skromną sukienkę, bez żadnego dekoltu (...). Ja poszłam wybrać suknię z mamą, bo siostra mieszka w Anglii. Wybrałam trzy sukienki, drugą przymierzyłam i mama powiedziała, że to jest to! To jest taka klasyczna suknia, bardzo grzeczna - wyjawiła partnerka Krzysztofa Skiby dla Pomponik.pl.