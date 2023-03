"Rolnik szuka żony": Ślub Adrianny i Michała zbliża się wielkimi krokami? Wymowne zdjęcie

Michał z "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci zdjęcie z Adrianną! Rolnik z najnowszej edycji randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki podczas relacji na InstaStories pokazał wyjątkowy kadr ze swoją kandydatką i zwrócił się z pytaniem do internautów. Tylko spójrzcie na zdjęcie Michała i Adrianny! Ich relacja przetrwała po programie? Michał z "Rolnik szuka żony" na randce z Adrianną Już wkrótce Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni odcinek dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" i dopiero wtedy dowiemy się, czy wszyscy uczestnicy znaleźli swoje szczęście. Wśród osób, które szukają miłości w najnowszej odsłonie programu jest Michał. O serce rolnika walczyły trzy kandydatki: Sylwia, Adrianna i Marta. I chociaż początkowo w sieci pojawiły się plotki, że Michał z "Rolnik szuka żony" wybrał Martę i wziął z nią ślub, to ostatnio okazało się, że rolnik zdecydował się na związek z Adrianną - rodzina Michała nie ukrywała, że ich faworytką jest Marta, jednak rolnik posłuchał swojego serca i wybrał właśnie Adriannę. Teraz rolnik zaskoczył swoich obserwatorów na Instagramie i pokazał zdjęcie z randki ze swoją wybranką! Michał zapytał również internautów, czy ich zdaniem wciąż jest z Adrianną. Ahhh co to był za rejs- napisał Michał. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Joanna pokazała twarz córeczki. Podobna do niej czy do Kamila? Jak widać, aż 84 % internautów uważa, że Michał i Adriana z "Rolnik szuka żony" wciąż są razem. Czy tak rzeczywiście jest? Tego dowiemy się dopiero w najbliższych odcinkach programu o poszukujących miłości rolnikach. My jednak mocno kibicujemy Michałowi i Adriannie i mamy nadzieję, że ich związek wciąż trwa i są ze sobą szczęśliwi. Zobacz także: "Rolnik szuka żony":...