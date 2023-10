Krzysztof Skiba i jego partnerka Karolina Kempińska właśnie przygotowują się do ślubu, a uroczystość nie będzie tradycyjnym polskim weselem. Narzeczona muzyka niedawno pochwaliła się makijażem próbnym, który nieco zaskoczył jej obserwatorów, a teraz dla odmiany Karolina Kempińska pokazała zdjęcie bez makijażu. Padło sporo komplementów pod jej adresem!

Reklama

Narzeczona Krzysztofa Skiby zaskoczyła zdjęciem bez makijażu

32-letnia narzeczona Krzysztofa Skiby mimo wielu kontrowersji, jakie początkowo budził ich związek cieszy się swoim szczęściem i planuje skromy ślub z muzykiem. Niedawno Karolina Kempińska zdradziła, że wybrała już suknię ślubną i zdecydowała się na skromny model bez głębokiego dekoltu. Co ciekawe para zdecydowała się też na wesele bez pierwszego tańca i tradycyjnych zabaw, a menu dla gości ma być wegetariańskie.

To nie koniec zaskoczeń, jakie swoim obserwatorom funduje narzeczona Krzysztofa Skiby. Teraz Karolina Kempińska zdecydowała się pokazać zdjęcie bez makijażu!

Zobacz także: Narzeczona Krzysztofa Skiby zdradziła szczegóły przygotowań do ślubu: "To wszystkich zszokuje"

Niedawno Karolina Kempińska prezentowała się w pełnym makijażu, co wywołało spore kontrowersje za sprawą mocno odmienionego wizerunku, a teraz narzeczona Krzysztofa Skiby za naturalne zdjęcie zebrała same komplementy. Widać, że internauci docenili naturalny look 32-latki.

- Dziewczyneczka po prostu ???? - Piękna jak zawsze ???? - Przepiękny i wyjątkowy Anioł

Instagram/Karolina Kempinska

Zobacz także: Partnerka Krzysztofa Skiby szczerze o swoim poprawianiu urody: "Jedyne co miałam robione, to..."

Sadzicie, że Karolina Kempińska będzie publikowała więcej zdjęć bez makijażu?

Instagram/@karokempi

Instagram/@karokempi