Naomi Watts ostatnio zrobiła furorę w filmie "Diana", gdzie wcieliła się w rolę najsłynniejszej księżnej na świecie. Ludzie pokochali ją za tę rolę, a jej sława nie gaśnie ani na moment. Tak naprawdę do czołówki hollywoodzkich gwiazd dostała się dzięki rolom w remake'ach japońskich horrorów "Ring" i "Ring 2". Później propozycje posypały się jak z rękawa, a aktorka otrzymała nawet prestiżową nagrodę BAFTA i nominowana była do Oscara. Mimo ciągłego bycia na świeczniku i pierwszych stronach gazet, Watts nie zapomina o swoich najbliższych.

Ostatnio fotoreporterzy przyłapali ją z ukochanym Lievem Schreiberem na zakupach wraz z dwoma synami. Patrząc na tę rodzinę z boku nikt nie pomyślałby, że kobieta w czarnych rurkach, szarej polarowej kamizelce i czarnych trampkach to naczelna gwiazda Hollywood. Jedyne co przyciągało wzrok to droga i markowa torba od Givenchy.

Poznalibyście?