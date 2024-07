Co było najważniejszym wydarzeniem w show-biznesie w 2016 roku? Zapytaliśmy samych zainteresowanych, czyli gwiazdy! Ten rok obfitował w śluby, afery i... ciąże. Nie brakowało kontrowersji, emocji i zdziwienia. Co, według znanych i lubianych, przejdzie do historii show-biznesu?

Pitbull i ślub - to są dwie najfajniejsze rzeczy, które wydarzyły mi się w tym roku - zdradził Piotr Stramowski.

A co na to Katarzyna Zielińska? Aktorka nie ma wątpliwości, że emocje najbardziej podgrzała informacja o naszym "royal baby".

Fajnie, że Ania Lewandowska jest w ciąży! Bardzo fajnie - powiedziała gwiazda.

A jakie są typy Nikodema Rozbickiego, Joanny Opozdy, Patryka Pniewskiego i innych? Obejrzyjcie wideo!

Piotr Stramowski wyznał, że dla niego najważniejszy był ślub z Kasią Warnke.

Katarzyna Zielińska jest zachwycona ciążą Anny Lewandowskiej.