5. Tomasz Adamek ośmieszony w Dzień Dobry TVN

Na listach wyborczych do Europarlamentu pojawiło się w tym roku sporo znanych z show-biznesu twarzy. Jedną z nich był Tomasz Adamek. Utytułowany bokser miał w sobie sporo zapału, ale niewiele wiedzy i merytorycznego przygotowania, co bezlitośnie obnażyli podczas jego wizyty w Dzień Dobry TVN Dorota Wellman i Marcin Prokop. Ich rozmowa szybko zrobiła karierę w sieci, co okazało się gwoździem do trumny Adamka, który przegrał wybory z kretesem.

