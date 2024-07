1 z 8

Kończący się rok to doskonała okazja do wszelkich podsumowań. Google opublikowało już listę m.in. najchętniej wyszukiwanych gwiazd w Polsce. Na pierwszy miejscu znalazła się oczywiście Anna Przybylska, pozostałe lokaty mogą być sporym zaskoczeniem. Przypomnijmy: Anna Przybylska najczęściej szukaną gwiazdą w 2014 roku! Kto jeszcze trafił do rankingu Google?

To jednak nie jedyne zestawienie przygotowane przez Google. W poniższej galerii podzieliliśmy wszystkie inne rankingi, przygotowane na podstawie najczęstszych zapytań internautów.

Poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, muzyków, filmy, a także wydarzenia, którymi interesowała się Polska oraz cały świat. Niektóre miejsca są zaskakujące.

Tych haseł szukaliśmy w Google w 2014 roku: