TOP 10 najpopularniejszych newsów na Party.pl

Pierwszy rok Party.pl przyniósł ogromne emocje, mnóstwo newsów, galerii, plebiscytów, a przede wszystkim rzetelnych i sprawdzonych informacji z życia gwiazd. Przez ostatnie 12 miesięcy byliśmy z Wami 24 godziny na dobę. Zawsze czujni i gotowi, bo dostarczyć Wam najświeższe newsy! Dziękujemy, że byliście z nami! Sporo się działo - śluby, narodziny, sukcesy zawodowe gwiazd. Ale nie zawsze było tak radośnie, bywały i rozwody oraz ostatnie pożegnania osób z pierwszych stron gazet. Redakcja Party.pl relacjonowała absolutnie wszystko! Które z naszych materiałów wzbudzały największe emocje? Co Was najbardziej interesowało? W co najchętniej klikaliście?

Zobaczcie nasz ranking TOP 10 najchętniej czytanych materiałów z serwisu Party.pl! Startujemy od miejsca 10.!

