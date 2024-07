Reklama





Okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to liczne spotkania z najbliższymi i szalone imprezy ze znajomymi. Kolekcja Scotch on the Rocks od Bobbi Brown to produkty dzięki, którym stworzysz wyjątkowy makijaż z nutką świątecznej fantazji.

Make up zaczynamy od nadania delikatnego koloru policzkom. Następnie podkreślamy oczy! Na początku nakładamy matowe cienie w odcieniach brązu, złota i złotożółtych tonów bursztynu. A całość dopełniamy seksowną, czarną kreską.

Reklama

Jeżeli chodzi o usta to mamy sporo możliwości - od delikatnego beżu, aż po intensywne czerwienie. Na koniec paznokcie! Możemy pomalować je na złoty lub bordowy kolor. Co wy na to?

Wszystkie produkty dostępne w kolekcji Scotch on the Rocks: