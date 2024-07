Małgorzata Kożuchowska to jedna z najlepiej ubranych polskich aktorek. Często zakłada kreacje od najlepszych polskich projektantów. Uwielbia elegancki styl Macieja Zienia, kobiece sukienki od Dawida Wolińskiego, a ostatnio zrobiła furorę w szarej sukience od BOHOBOCO.

Jej styl można określić jako bardzo konsekwentny, minimalistyczny i przede wszystkim elegancki. Jest wielbicielką stonowanych beży i szarości. Nie boi się zakładać długich sukien do których, dzięki swojej delikatnej urodzie jest niemal stworzona! Kiedy na koniec wakacji pojawiła się w różowej mini projektu Dawida Wolińskiego wywołała niemałe zamieszanie.

Jednak styl Kożuchowskiej nie zawsze był na miarę ikony stylu. Ewoluował i zrobił się spójny na tyle, że rzadko kiedy Małgosia zalicza wpadkę. Wiele osób oskarża ją o zachowawczość, a naszym zdaniem to po prostu styl i klasa! Aktorka nie musi zaskakiwać strojem w stylu Lady Gagi, by zostać zauważoną. Konsekwencja i stanowczość godna podziwu!

