Choć zbliża się już koniec stycznia, rok 2014 nadal podsumowywany jest w różnego rodzaju rankingach. Niedawno poznaliśmy najbardziej wpływowe kobiety w Polsce. Wybór zaskoczył wielu. Przypomnijmy: Wybrano najbardziej wpływowe gwiazdy: Górniak, Chodakowska, Doda czy... Baśka Kwarc?

A co działo się w muzyce? Związek Producentów Audio i Video postanowiła opublikować listę najlepiej sprzedających się albumów w minionym roku. Jeśli chodzi o polskie płyty - bezkonkurencyjny okazał się Artur Rojek, tuż za nim Dawid Kwiatkowski oraz Mela Koteluk. W pierwszej 10. nie zabrakło również Donatana i Cleo oraz Sylwii Grzeszczak:

1. Artur Rojek - Składam Się Z Ciągłych Powtórzeń

2. Dawid Kwiatkowski - Pop&Roll

3. Mela Koteluk - Migracje

4. Dawid Podsiadło - Comfort And Happiness

5. Bednarek - Jestem …

6. Perfect - Dadadam

7. Leszek Możdżer – The Very Best Of

8.O.S.T.R. & Marco Polo - Kartagina

9. Sylwia Grzeszczak - Komponując Siebie

10. Donatan /Cleo - Hiper Chimera

Najlepiej jednak sprzedającym się albumem w Polsce była płyta francuskiej piosenkarki Indili - "Mini World".

Gratulujemy.

