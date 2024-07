1 z 7

W 2013 roku na okładkach najlepszych magazynów o gwiazdach mogliśmy podziwiać wiele znanych twarzy. Nazwisko popularnej i lubianej gwiazdy gwarantuje wysoką sprzedaż, ale które z nich najbardziej oddziałuje na wyobraźnię czytelników? Portal WirtualneMedia.pl opublikował szczegółowe dane sprzedażowe magazynów "people", a my przygotowaliśmy dla was ranking najlepiej sprzedających się okładek magazynów "Flesz", "Party" oraz "Viva!". Do walki o tytuł stanęły okładki z m.in. Justyną Steczkowską, Kingą Rusin, Nataszą Urbańską i Anną Muchą.

Zobaczcie które okładki magazynów sprzedawały się w 2013 roku najlepiej: