W tym sezonie polskie sklepy obuwnicze będą przepełnione modnymi propozycjami botków, kozaków, sztybletów innych półbutów, które sprawdzą się nie tylko w ciepłe i suche dni, ale będą też idealnym rozwiązaniem na jesienną słotę. Odwiedzając naszą galerię zobaczycie jakie modele będą hitem tego sezonu.

Tegorocznym must have są botki na koturnach, które wysmuklą sylwetkę i dodadzą wam kilka centymetrów. Jeśli jednak wolicie płaskie modele, szczególnie polecamy wam buty do kostek w stylu kowbojskim. Z pewnością świetnie będą komponować się z codziennymi stylizacjami.

W czasie tworzenia naszego przeglądu najciekawszych jesiennych propozycji butów, okazało się że dzięki modnym sieciówkom bez większego wysiłku można znaleźć kilkadziesiąt ciekawych modeli nawet do 199zł. Spośród nich wybraliśmy te, które szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Oto nasze propozycje butów na jesień do 199zł: