W tym roku po raz kolejny przyznano najważniejsze muzyczne nagrody w Wielkiej Brytanii. Gala rozdania nagród miała miejsce dzisiaj w O2 Arena w Londynie. Największe szanse na zwycięstwo miały zespoły Bastille i Disclosure. Oba zgarnęły nominacje aż w czterech kategoriach. Wśród nominowanych znaleźli się również One Direction, Lady Gaga, Katy Perry i Bruno Mars.

Reklama

Podczas gali swoje show zaprezentowali m.in Beyonce, Bruno Mars i Katy Perry, która pokazała swój nowy sceniczny wizerunek.

Zobacz: Katy Perry prezentuje zwiastun nowego teledysku. Zmieniła image i pseudonim

Do kogo ostatecznie powędrowały statuetki? Lista nagrodzonych poniżej:

Najlepszy brytyjski artysta: David Bowie

Najlepsza brytyjska artystka: Ellie Goulding

Najlepszy brytyjski teledysk - One Direction - Best Song Ever

Najlepsza brytyjski zespół: Arctic Monkeys

Najlepszy międzynarodowy zespół: Daft Punk

Najbardziej przełomowy wystęt: Bastille

Nagroda krytyków: Sam Smith

Najlepszy brytyjski album: Arctic Monkeys - AM

Najlepszy brytyjski singiel: Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night

Najlepszy międzynarodowy artysta: Bruno Mars

Najlepsza międzynarodowa artystka: Lorde

Międzynarodowy sukces: One Direction

Brytyjski producent roku: Flood and Alan Moulder

Zobacz także

Gratulujemy!

Reklama

Plejada gwiazda na rozdaniu nagród BAFTA 2014: