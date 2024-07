Joanna Koroniewska została gwiazdą specjalnego wydania magazynu "Viva! Piękna na lato". Aktorka na okładce pisma zapozowała topless, chwaląc się swoim perfekcyjnym ciałem. W środku znalazła się przepiękna sesja zrobiona na plaży w Sopocie oraz wywiad, w którym gwiazda odkryła przed czytelnikami wszystkie tajemnice swoje figury.

Na początku Joanna opowiedziała o swoim planie treningowym. Gwiazda do aktywności fizycznej podchodzi bardzo profesjonalnie.

- Każda koleżanka polecał coś innego: od zumby, przez siłownię aż po pole dance - taniec na rurze. Mam bardzo niesystematyczny czas pracy, dlatego wszystkie zajęcia, które odbywają się o stałych porach są nie dla mnie. W końcu doszłam do wniosku, że jedyną odpowiednią dla mnie formą sportu jest bieganie, bo mogę to robić zawsze i wszędzie. Bieganie sprawiło, że czuję się lepiej, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. (...) Zaczynałam os 30-minutowych marszobiegów, na początku oczywiście więcej marszu niż biegu. Dzisiaj biegam codziennie lub co drugi dzień, po kilkadziesiąt minut. Najważniejsze, to uświadomić sobie, że siła do biegania bierze się z głowy, a nie z mięśni.