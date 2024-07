Po zakończeniu programu „X-Factor” Michał Szpak przez wiele osób nazywany jest prawdziwym artystą. Koncertuje, udziela wywiadów i już wkrótce wystąpi w „TzG”. Okazuje się jednak, że nie wszyscy zafascynowali się nową gwiazdą.

Zespół Enej, który zwyciężył w show „Must Be The Music”, nie ukrywa co myśli o działalności Szpaka. Członkowie zespołu wytykają Michałowi, że jest jedynie odtwórcą utworów znanych wykonawców.

- Nie istnieje coś takiego jak muzyka Michała Szpaka. Jak zaistnieje, to pogadamy. My jesteśmy zespołem od dziewięciu lat- powiedzieli muzycy w rozmowie z „Show”.

Michał błyskawicznie skomentował wypowiedzi kolegów z branży.

- A jeśli Enej osądza moją twórczość to niech lepiej skupia się na swojej, bo takich weselnych kawałków jak tworzą, nie sposób nie stworzyć- napisał na Facebooku.

Myślicie, że zespół Enej ma rację krytykując „działalność” artystyczną Szpaka?

