Paryż nigdy nie był piękniejszy! We wspaniałych wnętrzach Karl Lagerfeld zaprezentował swoją najnowszą kolekcję haute couture dla Chanel. Jego propozycje na sezon 2012/13 są jak zwykle zapierające dech.

Reklama

Klasyczne wełny znane jeszcze z czasów Coco wciąż są na topie. Komplety z grubo plecionej dziany w pudrowych odcieniach połączone z połyskującymi tkaninami to szyk w pełnym tego słowa znaczeniu. W końcu pewne rzeczy z mody nigdy nie wyjdą.

Chociaż nigdy nie można spodziewać się ogromnych innowacji po pokazach Chanel, to zawsze są one wielkim show, a kreacje to prawdziwe dzieła sztuki. Misternie wykonane z najlepszych tkanin na świecie są zwyczajnie tym, czego pragnie każda kobieta.

Oprócz tego warto wspomnieć, że na wybiegu Chanel pojawiły się największe gwiazdy światowego modelinngu tj. Feja Beha Erichsen, Devon Aoki, ale również i solidna reprezentacja Polski. Anja Rubik, Kasia Struss i młodziutka Hanna Maria Koczewska.

Reklama

Oto kolekcja haute couture Chanel na sezon 2012/13: