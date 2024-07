Koszula nie jedno ma imię! Jest odpowiednia do biura, na imprezę ze znajomymi, obiad u rodziców i weekend za miastem. Jednak wszystko zależy od modelu na jaki się zdecydujemy.

My tym razem wybrałyśmy się na poszukiwanie koszul dżinsowych. Od kilku sezonów świętują one swój wielki powrót i nic nie wskazuje żeby miały odejść do lamusa.

W sklepach dostępnych jest wiele modeli. Coś dla siebie znajdą zarówno fanki klasyki, ale i zwolenniczki fantazyjnych zdobień w postaci naszywek, ćwieków, cekinów i połyskujących szkiełek.

