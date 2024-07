Młoda mama Anna Mucha od zawsze znana jest ze swojej przekory i tego, że nie robi nic na siłę. Jest bardzo przeciwna konwenansom i wszelkim próbom podporządkowania ogólnie przyjętym regułom.



Kolejny dowód na to dostaliśmy ostatnio. Jak się okazuje aktorka po raz kolejny już odrzuciła oświadczyny swojego życiowego partnera, Marcela Sory. Ostatnim razem poprosił on Anię o rękę, gdy była jeszcze w ciąży. Nic z tego. Gwiazda wychodzić za mąż nie chce.



Bardzo nie podoba się to rodzinie aktorki. Szczególnie mama jest zła na decyzje córki: Mama Ani uważa, ze w Polsce wiele spraw, szczególnie urzędowych, jest o wiele prostszych, jeśli związek jest zalegalizowany. Ot, choćby zwykłe rozliczenie podatków - donosi informator "Na żywo".



Bliscy mają nadzieję, że sytuacja się zmieni teraz, gdy Ania została mamą Stefanii. Wydaje się jednak, że może z tym być ciężko. Mucha nie wygląda na osobę, która łatwo i szybko zmienia zdanie. Nawet w obliczu tak ważnych zmian w życiu.

