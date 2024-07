Anna Mucha już od trzech miesięcy jest szczęśliwą mamą Stefanii. Od kiedy dziewczynka pojawiła się na świecie, życie aktorki wywróciło się do góry nogami. Ukochana Marcela Sory nie tylko uwielbia kupować ubranka dla córeczki, ale prawdopodobnie już wkrótce zaprojektuje specjalną linię modnych dodatków dla dzieci.

Aktorka nie zamierza również porzucać swojej pracy, dlatego już wiosną pojawi się na planie serialu "M jak miłość". Zanim jednak rozpoczną się nagrania, Mucha postanowiła zabrać małą Stefanię na wakacje. Pochwaliła się tym na swoim blogu.

- ...pewna położna z importu powiedziała do mojej znajomej: "jak podróżować z dzieckiem to tylko teraz, zanim zacznie raczkować, chodzić. jak macie gdzieś jechać to pakujcie dzieciaka i w drogę!". Więc zapakowałam samochód, zabrałam: wanienkę, przewijak, fotelik, pieluchy, kocyki, pajacyki, sweterki, skarpetki, spodenki, koszyki, jeszcze pieluchy, kremy, oliwki do kąpieli, ręczniki, pozytywki, łóżeczko, wózek, książeczki, misie, znowu pieluchy, matę, poduszkę, śliniaki, gryzaki, książeczkę zdrowia, karuzelę, , butelki, smoczki, laktator, lusterko, owcę, spirytus, chusteczki, koszyk, śpieworki, podgrzewacz do butelek, sterylizator, jeszcze trochę pieluch, osłonkę na wózek... oraz dla siebie: dres:) ... aż cud że dziecko się zmieściło...i wreszcie jesteśmy! siedzę sobie teraz zaszyta gdzieś w górach, przed kominkiem i piszę do Was. a jak skończę to poczytam książkę, pogapię się na płatki śniegu za oknem, przewinę i nakarmię Małą i zjem ciasto drożdżowe... kto mi zazdrości -niech się wpisze :) bo ja sama sobie zazdroszczę - napisała na anna-mucha.bloog.pl.

Życzymy więc udanego pobytu!

kb