Anna Mucha jak każda kobieta ma zawsze przy sobie niezbędne rzeczy do pielęgnacji swojej skóry. Ostatnio redakcja najlepszego serwisu o modzie FleszStyle.pl zapytała aktorkę bez czego nie rusza się z domu i co nosi w swojej torebce. Gwiazda rozbrajająco szczerze przyznała, że są to m.in. "sztuczne rzęsy" i "diamenty".

- Czerwoną szminkę zdecydowanie, sztuczne rzęsy zdecydowanie, diamenty zdecydowanie, dobre perfumy, które pasują do jej humoru i jej nastroju. Zdaje się, że już nawet pomyślałam o kremie przeciwzmarszczkowym, ale jakiś dobry krem nawilżający i fajną książkę bym powiedziała.

Trzeba przyznać, że zestaw bardzo oryginalny i zupełnie inny od tego, który ma przy sobie Doda.

