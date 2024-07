Roman Polański za granicą odniósł sukces, o jakim marzy niejedna polska gwiazda. Jego filmy cieszą się wielkim zainteresowaniem widzów, a udziału w nich nie odmawiają największe światowe sławy, m.in. Kate Winslet. Dużo kontrowersji wywołuje również jego związek z młodszą o 33 lata, francuską aktorką i piosenkarką, Emanuelle Seigner. Przypomnijmy: Żona Polańskiego: Szanuję wolność Romana. Nie szukam w nim ojca

Reżyser ma z Emanuelle dwójkę dzieci - 21-letnią córkę Morgane oraz 16-letniego syna Elvisa. Już niedługo to o Morgane może być głośniej niż o jej słynnym ojcu. Wszystko za sprawą trzeciej części hitowego serialu "Wikingowie", do którego obsady dołączyła właśnie córka Polańskiego. Zagrana ona tam francuską księżniczkę, córkę cesarza Karola, wroga wikingów. To nie będzie jej pierwsza praca przed kamerą. Morgane już w 1999 roku zadebiutowała epizodem dziewczynki w "Dziewiątych wrotach", a później zagrała także w filmach ojca - "Pianiście" czy "Autorze widmo". Dziewczyna od lat marzy o prawdziwej karierze aktorskiej, teraz spełnia swoje życzenia.

Zapamiętajmy to imię - o niej naprawdę może być głośno.

