Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia w polskim show-biznesie był ślub Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego. Para wszystkich zaskoczyła, gdyż ta uroczystość od początku była owiana wielką tajemnicą. Wisienką na torcie była ślubna sesja w magazynie "Viva!" oraz wywiad, w którym opowiada m.in. o szczegółach skromnej imprezy. Przypomnijmy: Zamachowska zdradza szczegóły ślubu. Nie wszyscy przyszli na uroczystość

Związek gwiazdy TVP i popularnego aktora od początku wywoływał wiele kontrowersji. A to wszystko za sprawą głośnego rozwodu Zamachowskiego z Aleksandrą Justą, który odbił się szerokim echem w mediach. Wiele osób atakowało Monikę za rozbicie udanego małżeństwa oraz odebranie dzieciom ojca. Sama przyznaje, że były to dla niej czasy, kiedy czuła się wykluczona ze społeczeństwa:

Zamachowska jest już jednak o wiele silniejsza niż kiedyś. Wie że zawsze może liczyć na wsparcie męża:

Oboje ze Zbyszkiem naprawdę przeszliśmy piekło. Co nam się jeszcze może przydarzyć? Odrzucenie, ostracyzm - wszystko już było. Ja się rzadko załamuję, ale jak już to totalnie: płaczę, nie mogę wstać, nogi się pode mną uginają. Ale jednak nawet w tych najcięższych chwilach nie doszłam do etapu depresji, nigdy nie miałam takiego doła, że żyć mi się nie chciało, bo trzymała mnie nasza miłość. Marzę o tym, żebyśmy mogli być zawsze razem. On i ja 24 godziny na dobę. To chyba jest miłość - przyznaje