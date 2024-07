We wtorkowy wieczór w warszawskich Złotych Tarasach odbyła się wielka premiera filmu "Jack Strong", który typowany jest na jeden z kinowych hitów tego roku. Na wydarzeniu pojawiła się cała plejada polskich gwiazd. Przypomnijmy: Gwiazdy, politycy i biznesmeni na premierze filmu "Jack Strong"

Kinowe premiery to również dobra okazja dla nieco zapomnianych celebrytek, aby się pokazać i zapozować do zdjęć. Wczoraj w Złotych Tarasach pojawiła się też Monika Pietrasińska, która z kinem ma raczej niewiele wspólnego, ale osiągnęła swój cel. Tym razem jednak nie zdecydowała się kreację, która odsłania to i owo, ale na coś zupełnie odwrotnego. Wystąpiła w kombinezonie z bardzo zdobnym kołnierzem, to jednak nie uchroniło jej od modowej wpadki. W dziwacznej kreacji Pietrasińska nie wyglądała najlepiej, a już na pewno nie stosownie do okazji. Naturalne futro też nie dodawało jej uroku.

Tak prezentuje się ubrana Monika Pietrasińska. Lepiej niż nago?

