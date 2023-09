Izabela Janachowska pokazała, jak spędziła urodziny męża we Francji. Specjalnie dla Krzysztofa Jabłońskiego zaplanowała romantyczną wycieczkę, a niemalże każdy jej fragment zrelacjonowała na Instagramie. To z pewnością były niezapomniane 63. urodziny. W tym roku zakochani będą świętować już 10. rocznicę związku. Ale Pani jest sztosem!😍A mąż, wow! Klasa!❤️🔥 - pisali zachwyceni fani, oglądając zdjęcia. Zobaczcie nowe urodzinowe zdjęcia Krzysztofa Jabłońskiego i jego ukochanej żony. Izabela Janachowska świętowała 63. urodziny męża we Francji Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński w tym roku będą obchodzić już 10. rocznicę związku. Kiedy ich miłość dopiero kiełkowała, mało kto dawał im szanse, a różnica wieku była powodem do przykrych komentarzy. Dla pięknej gwiazdy telewizyjnej i jej męża milionera jednak to było bez znaczenia. Nie pozwolili by zwykła ludzka złośliwość stanęła na drodze ich miłości. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński są dziś jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie i wcale nie musieli niczego udowadniać. Niedawno Izabela Janachowska podzieliła się radosną nowiną , że otrzymali nagrodę dla "Pary Roku" jednego z prestiżowych magazynów. Ten tytuł nie był dla internautów zaskoczeniem, ponieważ wprost piszą, że podziwiają ich miłość i marzą o podobnej. Niedawno Izabela Janachowska świętowała z mężem Walentynki w Rzymie. Teraz mają kolejną okazję do świętowania. Krzysztof Jabłoński skończył właśnie 63 lata, a swoje urodziny świętował z żoną w Paryżu. Izabela Janachowska pokazała serię romantycznych zdjęć z mężem i napisała: Świętowanie urodzin w szampańskim regionie. Zobacz także: Izabela Jachanowska na scenie, a wszyscy patrzą tylko na jej buty!...