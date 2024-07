Monika Pietrasińska szturmem wkroczyła na salony, a popularność zyskała dzięki serialowi "Miłość na bogato". Na czerwonym dywanie lubiła zawsze pokazać to i owo, dzięki czemu było o niej głośno. Teraz celebrytka odcina kupony od swojej popularności. Zobacz: Monika Pietrasińska nagrała piosenkę. Powinna śpiewać?

Do kiosków właśnie trafiło lutowe wydanie magazynu dla panów "Playboy" na okładce którego zobaczymy właśnie Pietrasińską. Rozbierana sesja to nie debiut w karierze modelki, ponieważ celebrytka rozeberała się już do amerykańskiego wydania tego pisma. Wszyscy jednak czekali na efekty tej współpracy. Jak się okazuje, fotografie utrzymane są w klimacie popularnej trylogii "50 twarzy Greya", której ekranizacja będzie miała premierę już za dwa tygodnie. Monika na okładce jest seksowna i kobieca, a czerwone usta i perwersyjne rekwizyty dodają jej charakteru.

Co na to panowie?

Monika Pietrasińska w amerykańskim Playboyu: