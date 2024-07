Gwiazdy TVN niewątpliwie są łakomym kąskiem do paparazzich. Ostatnio fotoreporterzy uchwycili zabieganą Monikę Olejnik, która w pośpiechu kupowała poranną gazetę. Popatrzcie tylko na stylizację dziennikarki. Te zimowe buty biją rekordy popularności na Instagramie!

Monika Olejnik w najmodniejszych butach na zimę i torebką za 22 tys. złotych

Monika Olejnik to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych polskich dziennikarek, która sławę zdobyła nie tylko dzięki swoim bezkompromisowym wypowiedziom, niezwykle trafnym ocenom, ale też zamiłowaniu do mody. Ostatnio Monika Olejnik zachwyciła kreacją na Party Fashion Night, decydując się na połyskliwą, pomarańczową suknię od Gosi Baczyńskiej. Na co dzień gwiazda TVN stawia jednak na bardziej casualowe stylizacje. Paparazzi uchwycili zabieganą prezenterkę, jak wysiada ze swojego luksusowego BMW. Popatrzcie tylko na te dodatki!

Na najnowszych zdjęciach paparazzi widzimy Monikę Olejnik, która w pośpiechu parkuje swoje warte 350 tys. złotych BMW, zastawiając przy tym inne auta. Ostatnio w podobnej sytuacji była również inna gwiazda TVN. Klaudia El Dursi zaparkowała w niedozwolonym miejscu, co szybko uchwyciły baczne obiektywy fotoreporterów.

Tego dnia Monika Olejnik postawiła na szerokie, jeansowe spodnie, które zestawiła z różowym swetrem i oversizowym, wełnianym, wiązanym w talii płaszczem. Całość stylizacji dopełniła uwielbiana przez celebrytki torebka Chanel na łańcuszku warta 22 tys. złotych oraz brązowe śniegowce. Ten model, który pokochały gwiazdy, znajdziemy m.in. w ofercie takich marek jak Inuikii, czy MoonBoots, a ich ceny wahają się w granicach 1000-1500 złotych. Ostatnio również Małgorzata Roznek postawiła na okazałe śniegowce z wiązaniem.

