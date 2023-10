Monika Olejnik spotkała fotoreporterów, gdy udała się po drobne zakupy. Jak zwykle nie zawiodła, jeśli chodzi o dobór codziennej stylizacji. Zestawiła proste, klasyczne ubrania z markowymi dodatkami, co "podrasowało" całość. Tylko spójrzcie, jak się zaprezentowała tym razem.

Monika Olejnik spaceruje z torebką za 15 tys. i w markowych sneakersach

Monika Olejnik słynie z upodobania do wielkiej mody - ma swoich ulubionych projektantów i inwestuje w buty, okulary i torebki doskonałej jakości. Często można ją zobaczyć w nietypowych zestawach, gdy przełamuje casualowe stylizacje ekstrawaganckimi dodatkami. Te eksperymenty sprawiły, że dziennikarka, która wypracowała charakterystyczny styl, często zaliczana jest do najlepiej ubranych Polek. Jej konfekcyjne wybory inspirują kobiety w różnym wieku do zabawy modą. Ilekroć paparazzi przyłapią 66-latkę "na mieście", ta nie zawodzi i zawsze można się spodziewać po niej ciekawych stylizacji. Tak było i tym razem, gdy gwiazda wybrała się po pilne sprawunki.

Fotoreporterzy uchwycili Monikę Olejnik, gdy wychodziła z auta. Tego dnia postawiła na wygodę, ale nie zapomniała o szykownym uzupełnieniu prostej stylizacji.

Monika Olejnik zestawiła długi, ciemnozielony płaszcz z szarym t-shirtem z nadrukiem i luźnymi dżinsami z podwyższonym stanem, których nogawki podwinęła, by sięgały nad kostkę.

Dziennikarka tym razem zrezygnowała z obcasów na rzecz całkowitego komfortu. Włożyła biało-szare, sznurowane sneakersy - za ten konkretny model należy zapłacić, bagatela, 4,5 tys. złotych!

Gwiazda zadbała też o ochronę przeciwsłoneczną (i przy okazji o większą anonimowość), zabierając ze sobą ciemne okulary od Diora. Dopełnieniem stylizacji była zielona pleciona torebka Bottega Veneta, która od dawna podbija serca celebrytek. Gadżet ten wart jest ok. 15 tys. złotych.

Dziennikarka zajrzała m.in. do księgarni i do apteki. Przypomnijmy, że niedawno Monika Olejnik była widziana w tych samych sneakresach, które również zestawiła nietypowo, bo z torebką Diora. Jak wam się podoba styl dziennikarki? Lubicie jej modowe eksperymenty?

