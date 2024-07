Od kilku dni najgłośniejszym tematem w mediach jest rozpad związku Izabeli Marcinkiewicz i jej męża, Kazimierza. Zakochani nie widzieli świata poza sobą, a polityk zostawił dla ukochanej nawet żonę. Teraz jednak Isabel zdradza kulisy ich wspólnego życia i nie ma litości dla swojej dawnej miłości. Zobacz: Szokujące wyznanie Isabel Marcinkiewicz: Czułam jego niechęć. Pojawił się w szpitalu by grać

Słowa żony Marcinkiewicza wstrząsnęły opinia publiczną, a sam zainteresowany nie zabierał głosu w sprawie. Sprawy w swoje ręce wzięła Monika Olejnik, która postanowiła porozmawiać z politykiem na antenie Radia Zet. Kazimierz Marcinkiewicz przyznał się do błędu sprzed lat, kiedy wpuścił do swojego życia kolorową prasę i obiecał, że drugi raz tego błędu nie popełni:

Parę lat temu, to było chyba trzy, może cztery, wyczerpująco dla wszystkich, wyczerpałem limit mojej obecności prywatnej w mediach. Za to wtedy bardzo serdecznie wszystkich przeprosiłem i obiecałem, że to się nie powtórzy. I z moim udziałem to się nie powtórzy. Cóż można mówić w ogóle o szmatławcach, ja tak nazywam tabloidy? No, one naprawdę kłamią. Więcej prawdy jest w tych serialach polskich w telewizji produkowanych niż w kolorowych gazetach. Kiedyś się tym ekscytowałem i popełniłem absolutnie duży błąd. Zdaję sobie z tego sprawę, że popełniłem totalny błąd, wchodząc w jakiekolwiek mariaże z kolorowymi gazetami. I drugi raz tego błędu nie popełnię. Swoje prywatne życie zostawiam zamknięte na klucz w moim domu.