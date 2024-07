Anna Przybylska jedynie zdawkowo poruszała temat swojej choroby. Aktorka nie chciała wchodzić w szczegóły, podkreślając jedynie, że sytuacja w której się znalazła jest bardzo trudna. Po śmierci gwiazdy poznaliśmy dramatyczny przebieg choroby nowotworowej, z którą się zmagała, a opowiedział o nim w telewizji jej lekarz. Przypomnijmy: "Wyła z bólu. Chciała jeszcze mieć dzieci"

Zaskakujące wystąpienie dra hab. Dariusza Zadrożnego spotkało się już z ogromną falą krytyki ze strony internautów, którzy stwierdzili, że lekarz zbyt obrazowo i szczegółowo zdradził kulisy walki Przybylskiej z chorobą. Podobnego zdania jest Jacek Żakowski, który swoje oburzenie wyraził podczas audycji w radiu TOK FM. Żakowski twierdzi, iż zdarza się wprawdzie słyszeć rodziny zmarłych opowiadające o chorobie ich bliskich, ale lekarz zawsze powinien na ten temat milczeć.



Muszę powiedzieć, że byłem w szoku, czytając w tabloidzie wypowiedzi lekarza o przebiegu choroby jego pacjentki. Nie wiem, co gremia lekarskie na to, ale to narusza elementarny wymóg pewności, że intymność naszej relacji z lekarzem będzie w sposób bezwzględny przestrzegana. Często chorzy i ich bliscy opowiadają o chorobie, żeby wspierać innych pacjentów lub by ostrzec. Ale bez względu na to, mam głębokie przekonanie, że lekarz powinien milczeć jak kamień, kiedy pada nazwisko pacjenta. Jeśli lekarz nie będzie milczał, w pacjentach będzie się rodziła obawa przed pójściem do lekarza. Bo, a nuż się wygada, powtórzy sąsiadce, sąsiadowi, żonie kto u niego był i z czym. Ufam, że pan doktor zrobił to w dobrej intencji, ale trzeba pytać o odpowiedzialność doktora Zadrożnego, o relacje między polskimi pacjentami i lekarzami. To niezwykle ważne - mówi oburzony Żakowski.