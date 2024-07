W poniedziałkowy wieczór widzowie TVP Info mieli okazję zobaczyć zaskakujący wywiad z lekarzem Anny Przybylskiej. Specjalista w rozmowie ze stacją zdradził mnóstwo drastycznych szczegółów dotyczących choroby gwiazdy, sugerując też, że niektóre rozwiązania w leczeniu nie zostały zastosowane z uwagi na planowaną ciążę aktorki. To oburzyło środowisko, a lekarz został mocno skrytykowany. Przypomnijmy: Lekarz Przybylskiej ujawnił drastyczne szczegóły jej choroby. Teraz jest w ogniu krytyki

Poważne zarzuty mówiące m.in. o złamaniu tajemnicy lekarskiej skłoniły dra hab. Dariusza Zadrożnego do wytłumaczenia się z feralnego wywiadu. Lekarz w rozmowie z Gazeta.pl zapewnia, że nie złamał tajemnicy lekarskiej, ponieważ nie wyjawił przebiegu choroby. Wyjaśnia również, iż fragment jego wypowiedzi mówiący o potencjalnej ciąży pacjentki został źle zinterpretowany, a wina leży po jego stronie - był zestresowany występem na żywo przed kamerami.



To nie ma nic wspólnego z łamaniem tajemnicy lekarskiej. Nie wyjawiłem przebiegu choroby. Pani Ania trafiła do nas ze względu na silny zespół bólowy. Daliśmy sobie z nim radę. Byłem przy niej nie tylko wtedy gdy się uśmiechała, ale też kiedy było jej naprawdę źle. Ten typ raka zawsze bardzo boli. To naturalny przebieg tej choroby. Pani Przybylska bardzo dbała o prywatność i ode mnie żadna informacja nie wyszła. Chodziło mi o to, że 35-letnia kobieta, która jest zdolna do urodzenia dzieci, nie może mieć co roku tomografii komputerowej. Każda dawka promieniowania nie jest niczym dobrym i może źle wpłynąć na potencjalną ciążę. Jeśli z kontekstu wyszło na to, że planowała mieć dzieci, to musiałem się źle wyrazić. Nie o to mi chodziło. To efekt mówienia na żywo - tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl Zadrożny.