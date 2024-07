Monika Olejnik skomentowała śledztwo w sprawie Roberta Lewandowskiego, który po awansie reprezentacji do Euro2016 świętował wraz z innymi piłkarzami na boisku. Świętował wypijając kilka łyków szampana i to się komuś nie spodobało. Powiedzmy sobie szczerze - śledztwo było bezsensowne i uważamy je za marnowanie czasu policji. Najlepiej sprawę skomentowała Monika Olejnik. Co napisała?

Reklama

Monika Olejnik o piciu szampana przez Roberta Lewandowskiego

Nie mogliśmy w to uwierzyć, gdy okazało się, że Robert Lewandowski może stanąć przed sądem za napicie się kilku łyków szampana na boisku. Ten spontaniczny gest po zwycięskim meczu z Irlandią i awansie do Euro2016 mógł sporo sportowca kosztować. Na szczęście w piątek umorzone tę sprawę, ponieważ ten czyn nie podlegał pod paragraf spożywania alkoholu w miejscu publicznym i nie naraził nikogo na utratę zdrowia lub życia. Monice Olejnik zarzut wydał się (słusznie) absurdalny:

Nieszczęśliwy Obywatel doniósł na Policję, na szczęśliwego Roberta Lewandowskiego który w chwili radości wzniósł toast po meczu :) Doceniam ludzi utalentowanych którzy potrafią dzielić się szczęściem Emotikon smile Pozdrawiam Piłkarzy Reprezentacji Polski :) A donosiciele są i byli żałośni. Oby nie było ich więcej!!

Zgadzacie się z tą opinią?

Monika Olejnik skomentowała śledztwo w sprawie Roberta Lewandowskiego

Zobacz także

Robert Lewandowski został oskarżony o picie szampana w miejscu publicznym

Reklama

Na szczęście sprawa została umorzona