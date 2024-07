Monika Mariotti opowiedziała o trudnych doświadczeniach z mężczyznami. W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestniczka tanecznego show przyznała przed kamerami, że jest jej ciężko otworzyć się w tańcu, który wymaga bardzo bliskiego kontaktu fizycznego. Wszystko przez bolesne doświadczenia, o których chciałaby zapomnieć. Okazuje się bowiem, że Monika Mariotti była ofiarą przemocy ze strony mężczyzn. Aktorka wspominała, co wydarzyło się, kiedy mieszkała we Włoszech.

Chociaż kocham Włochy ja tam dostałam kopa w tyłek. W tym moim świecie włoskim trzeba było się trochę bronić, ponieważ zdarzyło się, że doznałam przemoc fizyczną. Spotkałam paru agresywnych mężczyzn na swojej drodze. Ja jestem tak wrażliwa, tak uważna na ten kontakt fizyczny, że jak tu mnie dotykasz- jestem gotowa do akcji. Mam po prostu tego dosyć, dosyć tego bronienia się, że coś się zaraz stanie. Chcę strasznie odpuścić... Przeprowadzenie się do Polski było dla mnie naturalne. Polacy mają większy szacunek do kobiet, czego nie doświadczyłam we Włoszech. Rumba może być kluczem do tego, żeby oddalić przeszłość której już nie chcemy- przyznała wzruszona Monika Mariotti.