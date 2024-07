Już za kilka dni startuje konkurs Eurowizji, a więc szykuje się spora dawka emocji. Jak na razie organizatorzy pokazali festiwalową scenę, która być może nie do końca jest jednak przystosowana do warunków Moniki Kuszyńskiej. Zobacz: Eurowizja 2015: Scena nie jest przystosowana dla Moniki Kuszyńskiej?

Dzisiaj jednak artystka zmierzyła się ze sceną w Wiedniu, ponieważ właśnie tam odbywała się dzisiaj pierwsza próba dla uczestników konkursu. Kuszyńska bez przeszkód znalazła się na niej i zaśpiewała singiel "The name of love", który poruszy serca nie jednej osoby. Artystka dała z siebie wszystko i wykonała utwór najlepiej jak potrafi. Trzeba przyznać, że wypadła bardzo dobrze, a jej starania z pewnością doceni wielu Polaków i miejmy nadzieję, Europejczyków.

Jak wyglądała próba?

