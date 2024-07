Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że w tym roku to Monika Kuszyńska zaprezentuje nasz kraj w konkursie Eurowizji. I chociaż piosenkarka musiała zmierzyć się wówczas z falą krytyki, to teraz ostro wzięła się do pracy i już promuje swoją piosenkę na "Eurovision Pre-Party, Riga 2015". Zobacz: Monika Kuszyńska zdenerwowała się na Polaków. Udowodniła brak racji i tolerancji: Zaściankowe myślenie!

Na wczorajszej imprezie w Rydze zaprezentowało się siedmiu uczestników konkursu Eurowizji, w tym reprezentantka Polski Monika Kuszyńska. Artystka udzieliła również kilku wywiadów, z których zagraniczna publiczność może dowiedzieć się, dlaczego postanowiła wziąć udział w Eurowizji.

Musimy przyznać, że Monika poradziła sobie świetnie zarówno podczas koncertu na żywo, jak i podczas rozmów z zagranicznymi dziennikarzami. Myślicie, że nasza reprezentantka ma szansę na wygraną?

